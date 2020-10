Eesti Kalastajate Selts: liitu vabatahtliku kalakaitsega! 

Kui liitud vabatahtlike kalavalvuritega, saad anda oma reaalse panuse Eesti kalavarude seisu parandamiseks.

Kümned tabatud röövpüüdjad ja konfiskeeritud ebaseaduslikud püügivahendid on vaid vabatahtlike tegevuse nähtav tulemus. Suurema ja esmapilgul nähtamatu, sõna otseses mõttes töö veealuse osa moodustavad tuhanded kalad, keda on säästetud röövpüüdja västrast või elektrikahvast, ning kümned tuhanded uimelised, keda on tänu õnnestunud kudele meie vetes rohkem.

KÕIK ALGAS LÕHEVALVEST. 2014. aasta sügisel alustas kümmekonnast kalamehest koosnev sõpruskond Keskkonnainspektsiooniga kooskõlastatult lõheliste kudeajal Keila jõe ääres patrullimist. Vähemal määral jõuti käia ka Pirita ja Vääna kallastel. Järgmisel aastal võeti asi ette mastaapsemalt ja pandi esimest korda Keila jõgi joast suudmeni kuuks ajaks nii-öelda lukku ‒ 24/7 viibisid jõekaldail vabatahtlikud.

Kudevalvurite töö põhimõte on lihtne ‒ segada oma kohaolekuga röövpüüdjaid musti tegusid toime panemast. Röövik võib olla nii jultunud kui tahes, aga ahinguga ta kellegi nähes siiski kala raiuma ei lähe.

Röövpüüdjaile tuli selline tegevus ebameeldiva üllatusena. Kui seni olid nad harjunud pimeduse katte all täiesti segamatult tegutsema, siis nüüd jäi kudev kala ja, mis peamine, ihaldatud mari kättesaamatuks, ehkki kala kudes siinsamas jões, peaaegu käeulatuses. Staažikamad kalakaitsjad meenutavad, et provotseerimist ja ähvardusi tuli ette omajagu, kuid sõnadest need siiski kaugemale ei jõudnud. Vabatahtlikud patrullivad alati vähemalt kahekaupa ning nii ei julge röövikud päris rusikatega vehkima tulla. Pealegi on kalakaitse koostööpartneriteks nii politsei kui ka G4S ning emma-kumma patrulli kohalesaabumine on vaid minutite küsimus.

Küll aga saadi needsamad ähvardajad kätte nii mõnelgi meeleheitlikul katsel kala siiski kiiruga „ära võtta“. Kalakaitsjate suurepärane koostöö KKI ja politseiga päädis enamasti selliste trahvidega, mille summa ületas tihtipeale kurikaelte auto maksumuse.

Röövpüüdjailt konfiskeeritud saak. Foto: Erakogu