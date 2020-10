Sügis – õige aeg lestapüügiks 

Mis on veel mõnusam, kui istuda soojalt riietatuna rannas, käes tass kuuma joogiga ja vaadata sügistuultes pekslevat merevett? Eks ikka see, kui saab samal ajal silmanurgast jälgida ka paari lestapüügiritva.

Sügis on rasvaste lestade püügiks ideaalne aeg ja kui sa pole nende omanäoliste elukate püügiga varem tegelnud, siis on järgnev artikkel just sulle.