Foto | Mikromaailm: kus see ennast peidab ja kuidas sinna piiluda? 

Mikroskoobiga pildistamisel on ka oma miinused ‒ nende objektiivid on väga väikese teravussügavusega ja kui pildistada lihtsalt üks kaader, ei pruugi saada väga head pilti. Kvaliteetse foto tegemiseks peab pildistamisel kasutama tehnikat, mida kutsutakse fookuse kuhjamiseks. See tähendab, et pildistatakse mitmeid kaadreid, iga kaadri järel nihutatakse natuke fookust ja hiljem pannakse kogu see kupatus arvutis kokku.

Tehnilisele poolele lisaks on vaja loomulikult ka aega ja kannatust. Ühe pildi valmimine võib võtta tunde, võib-olla isegi päevi, kui arvesse võtta kogu protsess, alates modelli otsimisest valmis pildini.

Kui sul tekkis nüüd asja vastu suurem huvi ning tahaksid rohkem näha ja võib-olla ka ise proovida piiluda sinna imelisse maailma, siis leiad Facebookist grupi nimega Imeline Mikromaailm. Sealt saab rohkem infot ja võib ka alati nõu küsida.

C-VITAMIIN. Pildil on näha askorbiinhape ehk C-vitamiin mikroskoobi all, suurendus umbes 7x, valgustamisel kasutatud polariseeritud valgust. Foto: Janek Lass

KRISTALLIDE IMELINE MAAILM. Kristallide all ei mõtle ma mingeid kivikesi (poolvääriskive), vaid hoopis kemikaale. Ärge nüüd ehmuge sõna „kemikaal“ peale, see ei pruugi tähendada midagi ohtlikku. Kemikaalid on kõikjal meie ümber, näiteks võib mitmeid neist leida koduselt maitseaineriiulilt. Suhkur, sool, küpsetuspulber, sidrunhape jne ‒ kõik need on kemikaalid. Lisaks sellele, et need annavad toidule maitset, näevad need õigesti vaadatuna välja ka ülimalt põnevad ja kunstilised.

Muidugi ei piisa, kui need lihtsalt mikroskoobi alla pista. Et need ka efektsed välja näeksid, tuleb kasutada mõnd nippi. Kõigepealt peab selle kemikaali vees lahustama – tegema paraja lahuse. Seejärel kannad imeõhukese kihi lahust mikroskoobi slaidile ja ootad kristalliseerumist. Selle kestus oleneb mitmest tegurist: kemikaali iseloom, temperatuur, lahuse kangus jne. See võib võtta aega mõnest minutist mitme päevani ja mõne kemikaali puhul ei pruugi alati õnnestudagi. Leidub ka selliseid kemikaale, millega katsetamine on suhteliselt kindla peale minek. Nendeks on näiteks mõningad happed: sidrunhape, viinhape, C-vitamiin.

Kui meil on slaid valmis ja lahus kristalliseerunud (seda näeb tavaliselt silmaga), on aeg see mikroskoobi alla pista. Aga ei piisa sellestki, et slaidi lihtsalt mikroskoobi alla paned – niisama vaadates näevad kristallid välja suhteliselt igavad ja alati ei pruugigi veel midagi näha. Et kristallid muutuksid põnevaks, on vaja natuke valgusega trikitada. Seda nimetatakse valguse polariseerimiseks.