Võrgupüük sisevetel: kas see jama on vaeva väärt? 

Ermistu. Ka siin käib võrgupüük. Foto: Shutterstock

Sama kalakogus (30 tonni) oleks sarnase püütud liikide jaotuvuse korral 10 €/kg arvestusega harrastuspüügil Eesti majandusele väärt vähemalt 300 000 eurot. Kasu vahe Eesti majandusele (kutselised versus harrastajad) on 260 000 eurot harrastajate kasuks.



Aga raha rahaks. Rekreatiivne kalapüük ei peaks olema vaid raha ja kalade lugemine (ehkki trofeede pärast me ju kalal käimegi). Uuringu põhjal on Eesti keskmise harrastaja ühe kalastuskorra keskmine saak 0,3 kilo, arvestades sisse ka kõik nullipäevad. Minu puhul on muidugi eksitud näiteks ühe nulliga, vastav näitaja on 0,03. Aga mulle meeldib looduses käia ja ma katsun viimasel ajal üha rohkem käia seal, kus kala võiks olla. No seepärast on võrguteema muidugi eriti valus.



TARBIJATE HULGA VAHE ON MÜSTILINE. Tagasi teema juurde – veelgi suurem loogikavigastus tekib mulle keskkonnateenuste tarbijate arvus. Keskmine harrastaja püüab ühel käigul 0,3 kg kala. Seega 150 võrgumehe asemel oleks harrastuspüügil saanud sedasama kalakogust püüda 30 000/0,3 = 100 000 õnge- või spinningumeest.



Ma ei oskagi siin midagi kosta, see vahe on lihtsalt kosmos. 150 võrgumeest või 100 000 kalastajat ... Nagu eelnevalt öeldud, on Eestis erinevate uuringute kohaselt kokku vähemalt 170 000 harrastajat. Seega saaksid kõik Eesti harrastajad käia vähemalt ühe korra ühel neist 12 järvest ja püüda vähemalt keskmise harrastaja keskmise ühe korra saagi (mina saaksin lausa oma kümnekordse keskmise) selle asemel, et seda püüab täna 150 kalurit.



KUI LÕPETAKS VÕRGUPÜÜGI SISEVETEL? Rekreatiivne kalapüük kui Eesti üks enimharrastatud vaba aja veetmise viise on olemuselt keskkonnateenus. Kas viimane ei peaks olema esmalt massidele suunatud?