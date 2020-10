Hirvlased Eestis: kaugemalt tulnud või toodud külalised 

NOOR ISANE. Sarved tunduvad võrreldes vanade loomadega nagu kõrvutaks leitnanti ja kindralit. Foto: Shutterstock

KUI HIRVE JUBA NÄHA ON ... Mandril algas punahirve laialdasem levik 1980. aastatel. Varemgi oli neid Lätist Lõuna-Eestisse sattunud. Praeguseks esineb hirve kõigis maakondades ‒ mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem. Meeles tasub pidada tuntud loodusemehe ja taksidermisti Aare Jaama ütlust: „Kui hirve hakatakse mõnes piirkonnas nägema, siis on teda ilmselgelt liialt palju.“ Need on kuldsed sõnad ja tähendavad seda, et loom on väga varjatud eluviisiga. Me ei pruugi tema kohalolust teadlikud olla.