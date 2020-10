Elu mugavamaks: koertele ja inimestele 

Outdoor Research Ferrosi püksid.

Matkatarvete testidele ja arvustustele pühendunud veebileht outdoorgearlab.com väidab, et need on 2020. aasta parimad matkapüksid.

Softshell-materjalist Ferrosi püksid on uskumatult mugavad, venivad ja hoiavad kandjat jahedas ka tugeva füüsilise pingutuse korral. Need on valmistatud vastupidavast ripstop-kangast ja sisaldavad 14% spandexit. Need on ka väga kerged, õhukesed ja hästi hingavad, mistõttu on ideaalne valik kuuma ilma korral. Külmadel või tuulistel päevadel ei näita need end siiski nii heast küljest.