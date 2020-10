Juhtkiri: kas enam kui 20 grammi lõhet nädalas ohustab tõesti tervist? 

Näiteks võis värske uuringu kohta avaldatud pressiteatest välja lugeda, et Läänemere lõhet tohib süüa vaid 20, räime 60 ja lesta 52 grammi nädalas. Põhjuseks igasugu saasteainete, peamiselt dioksiinide suur sisaldus kalas, mida oleme harjunud sööma korraga kindlasti rohkem kui need lubatud paarkümmend grammi.

Ajakirjanduses puhkenud ažiotaaži peale väitis keskkonnaministeerium, et meedia on asjast valesti aru saanud. Toodud normid on nii väikesed, sest arvestavad kõige tundlikumaid elanikkonna gruppe nagu rinnaga toitvad emad ja imikud.

Uurisime seepeale, kui palju kala tohiks süüa nii-öelda keskmine inimene? Selgub, et terve, 70 kilo kaaluv kodanik võib kala toiduks tarvitada märksa rohkem: näiteks räime 426 grammi, lesta 363 grammi ja looduslikku lõhet 140 grammi nädalas. Kuid ka sel puhul tuleb arvestada, et need arvutused on tehtud kõige ettevaatlikumalt, iga liigi puhul võeti aluseks kõige kõrgemad tuvastatud saasteainete väärtused.

Tundub, et keskmine kalamees võib räime ja lesta üsna rahuliku südamega edasi süüa. Lõhe puhul ... Vähe on neid, kes tabavad teda sellise regulaarsusega, et hakkaks pikapeale tervisele mõjuma.