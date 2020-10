Marsil on miljardi aasta vanused liivaluited 

Arizona ülikooli planeediuurijad vaatlesid Marsil Valles Marinerise piirkonnas asuvaid düünisarnaseid moodustisi, kasutades NASA andmeid. „Ehkki nüüdisaegsed liivaluited ja teised tuulest moodustatud vormid on Marsil ja teistel Maa tüüpi planeetidel levinud, pühib erosioon tavaliselt suurema osa kogumeid minema,“ ütles dr Matthew Chojnacki Science Newsile. Valles Marinerise kanjonites on iidsed luited aga kivistunud ja teiste alla mattunud – teadlaste sõnul on selline säilimine haruldane. Nende hinnangul on Marsi düünid umbkaudu miljardi aasta vanused ning toona oli sel planeedil kliima ja atmosfäärirõhk praegusega sarnane.