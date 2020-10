Uuel nädalal on oodata suuremaid vihmahooge 

Esmaspäeval on taevas üsna pilvine, aga suuremat sadu portaali ilmateenistus.ee andmeil ei tule. Lääne poolt jätkub madalrõhkkonna surve, mistõttu on lõuna- ja kagutuul tugev. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 8 kuni 12 kraadi.



Teisipäeval lisandub lõunakaarest niiskust ja Eesti kohale nihkub vihmapilvede vöönd. Tuul puhub kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 10 kuni 14 kraadi.