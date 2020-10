Ööbime looduses II: kui suurt telki ma vajan? 

Optimaalne telgi suurus sõltub eeskätt sellest, millise matkaga on tegemist. Mägimatkale sobivad kahe-, erandina kolmekohalised telgid, sest mägedes võib olla raske suurema platsi leidmine. Tasane pind on mägedes luksus ja vahel tuleb neid platse ise ehitada.

Telki valides tuleks esmalt selgeks saada, millised on telgi sisekambri mõõdud. Pikkus 210−220 cm peaks olema kõigile paras, kui pole just tegemist korvpallitähega. Laiuses piisab eriti spartaliku variandi puhul alates 50 cm inimese kohta, rohkem on juba mugavuse ja isikliku ruumi vajaduse küsimus.