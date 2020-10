Ööbime looduses IV: vaata telgi veekindlust 

See tähendab, et materjal peab vett millimeetrites mõõdetud veesamba rõhu all 24 tunni jooksul. Seega näiteks 3000 mm/24 h tähendab, et antud materjal peaks ööpäeva jooksul jääma kuivaks kuni kolmemeetrise veesamba rõhu all. Mägimatkaks pädeva telgi katte veepidavus võiks alata umbes 3000 mm, uhkematel mudelitel võib see olla kuni 7000 mm. Põrandad peavad vett paremini, 4000−10 000 mm.