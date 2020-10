Ööbime looduses V: kuidas telki kinnitada? 

Korralikel telkidel on kaasas piisav hulk vaiasid, kuid kahjuks ei kannata neid igal pool kasutada. Tavaline alumiiniumvai on kasutu kaljusel pinnal, liustikul või ka firnil telkides. Ka mätta all võib olla mõni kivi, mis ei lase vaia käega sisse vajutada. Tavapärane käitumine sellel puhul on, et üritatakse vaia jalaga sisse suruda, mille tulemuseks on lihtsalt kõver vai. Kui vai ei lähe otse sisse, püüa seda panna veidi kõrvale või suru sisse libamisi, ära kunagi vajuta jalaga või löö kiviga. Kui vaia teel on ikka kivi ees, siis annab selles jõukatsumises järele vai.

Jääl või firnil kinnitatakse telk spetsiaalsete kruvikujuliste vaiadega, kasutada saab ka käimiskeppe või kirkat. Kaljul on parimaks kinnitusvahendiks kivid. Selleks tasub telgi kinnitusaasad varustada peente nööridega, mida saab vajadusel mõne kivi ümber pingutada. Lume jaoks on välja mõeldud spetsiaalsed lumevaiad, nn nelja hooaja telkidel on enamasti ka lumepõlled.

HEAL TELGIL ON KA LUMEPÕLL. Lumepõlle − telgi perimeetri alumise serva külge õmmeldud riideriba − funktsioon pole mitte niivõrd soojuse hoidmine, vaid lisakinnituse võimalus. Tuulega ja lumistes tingimustes laotatakse see laiali ning kaetakse lumekihiga. Lumi patsutatakse kinni ja see paakub öösel kivikõvaks. Ettevaatlik tuleb olla hommikul selle lahti võtmisel. Väga kerge on kirkaga kangutades lumepõlle või lausa telki auk tekitada. Mõnel telgimudelil on lumepõll tagasipööratud riideribast, mis moodustab nagu tasku. Sellise puhul on tegemist kivipõllega, st selle tasku saab väiksemaid kive täis laduda ja selliselt kasutada ka kaljudel ööbimiseks.