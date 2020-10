Ööbime looduses VI: head nõu 

Kui pole midagi laduda, aitab see, et laotad oma varustuse (näiteks tühja seljakoti, varuriided või ka köiepuntra) telgi sees madalamas kohas magamismati alla. Väga mõistlik on laduda kas kogu telgi ümber või vähemalt eeldatava tuulesuuna ette väike kividest barjäär.

PARANDA ISE TEIBITUD ÕMBLUSI. Kui su telgi teibid hakkavad kas kasutamisest või näiteks pesemisel lahti tulema, peaks need kohe triikrauaga tagasi sulatama. Vali õige temperatuur, mis telgi riiet veel ei sulata, pane õmblus alusele nii, et triikraud puutuks kokku vaid teibi osaga ja sulata teibid kinni.

HOOLDA TELKI TEADLIKULT. Telgi pesemisel tasub olla ettevaatlik. Ära harja telki PU-kihi poolt, kuna võid selle maha kratsida. Soovitatav vahend on pehme švamm või leotuspesu spetsiaalse pesuvahendi või tavalise pesuseebiga. Kui telk on lihtsalt tolmune, aitab vees leotamisest.

Alumiinium aga võib küll painduda, kuid ei murdu nii kergelt. Siinkohal ka soovitus võtta nõudlikumale matkale alati kaasa mõni vardaparanduse hülss ja veidi nn MacGyveri teipi, millega saab murdunud varda jooksvalt remontida. Viimasel ajal on hakanud levima vardasüsteemid, mis on omavahel ühendatud spetsiaalsete ühendusdetailidega. Paraku on iga selline liides omakorda võimalik nõrk lüli ahelas. Lihtne eraldi varraste süsteem, mille seovad omavahel kokku telgi varda tunnelid, on tugevam ja lollikindlam.