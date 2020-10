FOTOD | EDUKAS OPERATSIOON: ogaliku neelanud nastik taastub, on reibas, kakab ja joob 

„Paranemine olneb nüüd paljuski noorest nastikutüdrukust endast, meie loodame väga, et ta peab vastu! Loomulikult annab meie kogenud hoiukodu endast kõik, et teda selles protsessis toetada! 28. oktoobri õhtul saime hoiukodult teada, et nastik on reibas, kakab ja joob. Need on kõik positiivsed märgid! Nastiku edasine ravi seisneb süstides ja õigetes hoiutingimustes,“ rõõmustas Metsloomaühing.