Vereta Jahil sai sarved pähe Aare Udras 

„Häid pilte oli palju, nii et žüriil oli nuputamist ja arutamist rohkesti, keda võitjaks valida. Peaauhinna ehk sarvilise viikingimütsi ning auhinna Overallilt pälvis Aare Udras pildiga värbkakust - õhtuhämaruses peale päikeseloojangut tabatud varblasemõõtu kakuke on igati meistritiitli vääriline. Tähelepanuväärne on, et ta üles leiti ja lind omases sügiseses rändemaastikus väga kenasti pildile saadi,“ lausus Tiit Hunt.