Uimed võivad olla sama tundlikud kui sõrmeotsad 

Ümarmudilaid uurinud Chicago Ülikooli teadlased leidsid, et nende kalade uimed suudavad kompida eri tekstuure samasuguse tundlikkusega nagu ahvi sõrmeotsapadjandid. „Vanasti pidasime uimi ainult liikumisstruktuurideks,“ ütles ajakirjas Journal of Experimental Biology ilmunud uurimuse kaasautor Adam Hardy. „Saab aga üha selgemaks, et uimed mängivad aistingus tähtsat rolli.“ Uimede ja primaatide tundlikkuse sarnasus annab alust arvata, et füüsilisi jõude aistivad ihuliikmed ilmusid juba varakult, enne kui selgroogsete sugupuu harunes uimedega loomadeks ja käppadega loomadeks.