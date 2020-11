DNA-analüüs: koer on meie vanim kaaslane 

„Kui mõtlema hakata, siis on see päris veider: kõik inimesed olid toona [koera kodustamise ajal] kütt-korilased, aga nad kodustasid metsiku lihasööja – hundid on ju paljudes maailma osades päris hirmuäratavad,“ arutleb uurimuse kaasautor, rootsi geneetik Pontus Sköglund. „Miks seda tehti? Kuidas see sündis? Lõppkokkuvõttes huvitab meid just see.“