Vabatahtlikud kalakaitsjad kudejõgedel: Virumaal adrenaliin laes, mujal esialgu vaiksem 

Vasalemma välijuht Taavi Heinsoo nendib, et ka sel jõel alustasid vabatahtlikud hooaega varakult. „Tegime endale jõe hästi selgeks, kaardistasime potentsiaalsed röövpüügikohad,“ räägib ta. „See, et meid on nii palju näha, mõjub heidutuse mõttes hästi. Teame kohalike tegemistest piisavalt ja on kuulda, et see osa neist, kes on harjunud kodu juures röövpüüki tegema, on päris pahane.“

Kui keeluajal pole siin veel suuremaid intsidente olnud, siis vahetult enne seda tabasid vabatahtlikud koostöös KKI ja teiste välijuhtidega ebaseaduslikud võrgumehed. See nõudis tervet ööd ootamist, aga tulemusena jäid röövpüüdjad vahele koos asitõenditega.

VÄÄNAS TOIMUB VALVE UUE HOOGA.„Eelmisel aastal oli Vääna jõgi ilma välijuhita ja ilmselt tehti seal hämaraid toimetusi täiesti segamatult,“ ütleb Vääna välijuht Rait Kikkamägi. „Sel aastal on aga valve peal iga päev. Valdav enamik Vääna vabatahtlikest on uued, ametis esimest hooaega, kuid kinnitan, et väga motiveeritud ja sihikindlad.“

Ka tulemusi on Vääna vabatahtlikel ette näidata. „Sel hooajal oleme eemaldanud püügilt kaks võrku ja ühe tiibmõrra,“ loetleb Rait. „Tegime hoiatuse pereemale, kes tuli lastega jalutama, kaasas spinning, mille vaikselt põõsasse peitis. Ühel vanahärral, kes keelatud püügivahenditega ja keelatud ajal teolt tabati, palusime uue püügikoha leida. Oma kohalolekuga oleme eemale peletanud ka „fotograafe“, kes soovivad kottpimedas, näiteks öösel kell üks, kala pildistada.“

EMBLEEM. Sellest märgist tunned vabatahtlikku kalakaitsjat. Foto: Margo Pajuste

KEILA-JOA PÜSTITAS UUTE LIITUJATE REKORDI. „Hooaeg on alanud väga kiirelt,“ ütleb Keila jõe välijuht Janek Harik. „Käin ise väljas iga päev ja tihti ööselgi. Seni on kõik kulgenud plaanipäraselt, võib algusega rahul olla. Tööd jätkub ja anname endast sada protsenti, et kala saaks rahulikult ära kudeda. Meil on tänavu abiks ka politsei koos koertega, koostöös nendega oleme nii mõnegi pahalase juba kätte saanud.“ Janek räägib, et kuna meedia on kudekaitset laialt kajastanud ja vabatahtlikud ise oma tegemisi sotsiaalmeedia kanalites jaganud, siis on lühikese ajaga liitunud rekordarv uusi huvilisi.

Keila-Joal on vabatahtlikud hooaja algusest alates koostöös politsei ja KKI-ga tabanud juba neli röövpüüdjat. „Kahel neist olid kaladki kotis,“ selgitab Janek. „Peale oli sätitud seeni, et jätta muljet, nagu oleksid nad süütud seenelised.“