Kuidas latikast saab raamat ehk Teeme selgeks kala valmistamise põhitõed 

Enamik inimesi ostab kala, paneb selle fooliumiga ahju ning tulemuseks on nii-öelda keedukala. Aga saab ka paremini.

Hea kalaroa valmimise eelduseks on selle õige eeltöötlemine.

KUIDAS HINNATA KALA VÄRSKUST? Kala on üks kõige kiiremini riknevaid toiduaineid. Selle värskust saama hinnata nuusutades, katsudes ja vaadates ning siis otsustada, kas tegemist on värske või juba päevi näinud kalaga.

Kõige levinum tunnus kala värskust hinnates on selle lõhn. Poes või turul on tegelikult väga raske lõhna järgi aru saada, kas tegemist on värske kalaga või mitte. Miks see nii on? Suurest kalaletist on keeruline eristada konkreetse kala lõhna ja ostja võtab ikka selle, mis näeb välja kõige ilusam. Lahtise leti puhul on mõistlik veidi kummarduda ja nuusutada, kas kalal on kala lõhn või meenutab see pigem juba veidi roiskunud haisu. Värskel kalal on alati meeldiv lõhn.

Peale vaadates peab värske kala olema struktuurne ja muljumisjälgedeta. Kalal peab olema peal lima ja kui katsute kala sõrmega, peaks nahk teie sõrmede all vetruma. Kui aga kala liha on pehme ja näpp vajub selle sisse, on kalas alanud lagunemisprotsessid ja sellist ei tasu osta.