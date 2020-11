Kohtumisi karudega ja kuidas neid jäädvustada 

Folkloorist teame väljendit, et karul olla üheksa mehe ramm, aga ühe mehe mõistus. Hundi kohta öeldakse jällegi vastupidist. Neid mõlemaid näinu ja jälginuna võin öelda, et nii see tõesti on.

Viimased kaks aastat tuleb igal kevadel ühel päeval või õhtul selline tunne, et nüüd peab minema – karud justkui kutsuksid.

Minu kohtumised karudega saab jagada mitmesse erinevasse liiki. Kõige enam on kohtumisi varjes neid oodates, sellele järgnevad olukorrad, mil sõidan autoga ja karud jooksevad üle tee või näen neid kiirelt ja põgusalt autoaknast. Ette on tulnud ka üllatuslikke trehvamisi, mida ma ei ole planeerinud ega ka oodanud. Kuna aastatega on kogunenud teadmisi, kus karud liiguvad ja mida teevad, mõnikord on võimalik isegi nende päevakava ette ennustada, siis olen neid ka oodanud kohtades, kus nad liiguvad.

