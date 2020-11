Kas teadsid... Kui vana on Maa? 

Maa pöörlemine aeglustub tasapisi. See toimub peaaegu märkamatult, vaid umbes 17 millisekundit saja aasta kohta. Kulub 140 miljonit aastat, enne kui päeva pikkus on kasvanud 25 tunnini.

Maa on ainus planeet meie päikesesüsteemis, mis pole nime saanud mõne antiikjumala järgi.

Maa on päikesesüsteemi kõige tihedam planeet. Tihedus varieerub vastavalt planeedi osale, näiteks on metallist südamik koorest tihedam. Maa keskmine tihedus on umbes 5,52 grammi kuupsentimeetri kohta.