Kirbupüügi meistriklass I. Mõnus kalapüük algab õigest riietusest 

NORFIN KLONDAIK. Ühed mu lemmikud, mis kestsid viis aastat. Foto: Norfin

Mina pooldan pigem sooja talvekummikut kui riidest või nahast talvesaabast või pooleldi kummik, pooleldi riidest saabast. Tavaliselt saab talvekummikuid eristada kõrge miinuskraadi märgi järgi pakendil. Tuleks valida saapad märgistusega alates −40 kraadist. Miks talvekummikud? Üldjuhul talvel veekogujääl viibides, eriti kui on palju lund sadanud ja temperatuurid kõiguvad, tekib jää ja lume vahele sulavesi. Kui lund üldse pole, siis tekib eriti kevade poole jääle veekiht. Sellisel juhul olen talvekummikute usku, kuna jalg jääb alati kuivaks. Samuti saab talvekummikuid kasutada väga edukalt kevadisel siirdekala õngitsemisel, kui vesi on veel külm ja hommikuti miinuskraadid.

Talvekummikud, mida ma tavaliselt kasutan, on valmistatud vahutaolisest EVA-plastmaterjalist. See teeb need kergeks, mugavaks ja vastupidavaks külmakraadidele, ka ei muutu saabas külmaga jäigaks. Samuti on saapa tald paks ja nii on külmal raske saapasse tungida. Saabastest saab eemaldada sisemise viltvoodri, mis kuivab kiiresti, või vajadusel osta tagavaravoodri. Nii et väga praktilised ja mugavad jalatsid.

THERMO+ ASSERI. Soovides proovida midagi muud, soetasin endale need saapad, mis tunduvad praegu isegi paremad kui Norfini omad. Foto: Asseri

Talvekummiku või muu talvesaapa valikul peab silmas pidama, et pole hea valida täpselt parajad saapad, vaid need võiksid olla natukene suuremad, et jalg mahuks ka sokiga sisse. Kõige lihtsam on talvekummiku või saapa ostmisel võtta kaasa oma talvesokid või osta samast poest kvaliteetsed sokid ja proovida neid koos saapaga jalga.

TALVEMÜTS, SALL JA KINDAD. Talvemüts on kindlasti talveriietuse väga oluline komponent. Mingit erilist reeglit selle valikul pole, kuid müts peaks olema suhteliselt paks, kindlasti mitte kootud ja ilma voodrita. Olen proovinud erinevaid mütse ja isegi paksude õmblustega mütsidest, kus vooder on lahja, puhub tugev tuul läbi. Tavaliselt on mind sellises olukorras päästnud talikostüümi kapuuts, kuid järgmine kord jääle minnes peaks mütsi kindlasti välja vahetama ja leidma endale selle õige.

Salle ma ei kasuta, sest need on ebamugavad ja segavad. Müüakse ka erinevaid müts-maske – kui nägu külmetab, saab maski näo ette tõmmata. Mina pole neid kasutanud, kuna pakasega väljahingatav õhk muudab maski niiskeks ja nägu hakkab rohkem külmetama. Paremaks alternatiiviks pean torusalle, mida saab näo ja kurgu kaitseks ette tõmmata.