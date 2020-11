Millise ilmaga kala võtab? 

Oled kunagi püügipäeva niru tulemuse „vale“ ilma arvele kirjutanud? Oli tuul liiga vali või vaikne, ilm liiga soe või ründas miski tähtsa ja keerulise nimega front nii, et võttis liini jäässe? Või puhus tuul valest suunast ja kala istus vastaskaldas?

Võtame ette mõned harrastuspüügi seisukohalt levinumad kalaliigid ja vaatame, millise ilmaga on kalamehel rohkem šansse neid tabada.

Mis ja miks kala peas ja kõhus toimub ning millise ilmaga oleks mõistlik kala püüdma minna? Lisaks kogenud harrastajatele aitab meil nendele küsimustele vastuseid leida kolmandat põlve kutseline kalur Mihkel. Oma sõna ütleb sekka ka kalateadlane Arvo Tuvikene, selgitamaks seoseid ilma ja kala võtu vahel.

Jõeforell: märksõnadeks on stabiilne ilm ja kerge vihm

Rando Tuisk, omanimeliste käsitöölantide meister ja tuntud jõeforellikütt

Jõeforelli püügil, täpselt nagu kõigi teiste kaladegi puhul on ainult üks kindel reegel, millele võib loota ja millega arvestada: kui sa ei lähe kalale, siis sa kindlasti kala ei saa. See on ka peaaegu kõik, millele mina julgen oma verega alla kirjutada. Võite olla kindlad – ükskõik millist „reeglit“ te olete lugenud või loete tulevikus, alati leidub kuskil täpselt vastupidise kogemusega inimene.