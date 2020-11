Elu mugavamaks! 

Shimano Vanford.

Eestissegi on jõudnud Shimano uus ja kerge Vanford seeria (vt näiteks Bobost).

3000 suuruses rull kaalub vaid 180 grammi, mis on Shimano mudelireas üsna muljetavaldav saavutus, arvestades mudeli hinda. Näiteks samas suuruses Stella kaalub 30 grammi rohkem, kuid maksab ka pea kolm korda rohkem. Loomulikult ei maksa rulli juures vaadata ainult kaalu, kuid sellegipoolest julgeksime uut mudelit rahuliku südamega soovitada. Seitse laagrit, CI4+ tehnoloogia, tõmbetugevus kuni 9 kilo – ei kõla kohe üldse mitte halvasti.

Termos-joogitops

Erinevate matkale mõeldud topside, termoste, hüdratsioonisüsteemide ja muude vedelikumahutite tootjana tuntud Camelbak on valmis saanud kaks-ühes veepudeli ja kohvitopsi. See viimane ei pea olema tingimata kohvi jaoks, kuumal suvepäeval matkarajale siirududes võid valada pudelisse vett ja teise ka nt energiajoogi. Igatahes on nüüd ühes termoses kaks mahutit, mida saab kasutada ka eraldi.