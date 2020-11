Lõpeta muretsemine ja hakka jerkima! 

Oh, ma ei saa hakkama, see on nii keeruline, arvavad paljud kalamehed jergipüügi kohta. Tegelikult saab selle mingil määral käppa juba esimesel püügikorral.

Kauaaegne jergipüügientusiast Marek Sukk teeb meile õpipäeval Kasari alamjooksul puust ja punaseks, kuidas püüda suurte jerklantidega.

ESMALT VAATLEME VARUSTUST. Jergipüügi teevad eriliseks just landid. Need on muudest meie vetes kasutatavatest peibutistest palju raskemad, kaaludes isegi üle 100 grammi. Mõistagi seab landi selline kaal vastavad nõudmised ka muule varustusele, alates liinist ja lõpetades rulli-ridvaga.

Klassikaline jerk on suhteliselt lame ja näeb välja, nagu oleks kalakujuline lant lauast välja saetud. Sellise kujuga peibutis liigub kerides mitte otse, vaid sööstes esmalt ühele ja siis teisele poole.

Marek püüab enamasti Strike Pro ja Savage Geari jerkidega, millest tuntuim ehk Buster, mida võib pidada kõige klassikalisemaks jerklandiks. Ta eelistab erksaid, peamiselt nn firetiger’ile sarnaseid toone, sest tee või tina, sellistega on ta kõige rohkem kala saanud nii kodusel Kasaril kui ka Soomes merel.