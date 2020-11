Juhtkiri | Õhus on harrastuslikku kalapüüki 

Kodumaised ettevõtjad on hakanud mõistma, et harrastaja on meelsasti nõus raha kulutama, et kvaliteetaeg hobi seltsis kulgeks võimalikult mõnusalt ja meeldejäävalt. Kalamees ostab meelsasti kodumaise landimeistri toodangut ja läheb püüdma kohaliku kalastusgiidiga, sest võib neile kindel olla.