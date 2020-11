Austraalias avastati kaks uut kukkurloomaliiki 

Seega avastati kaks uut kukkurloomaliiki, vahendab CNN.com. „Austraalia biodiversiteet muutus äsja palju rikkamaks,“ ütleb uurimisrühma juht professor Andrew Krockenberger James Cooki ülikoolist. „Uusi imetajaid ei avastata kaugeltki iga päev, saati kaht uut imetajat.“ Ülikooli avalduse teatel kahtlustati ammu, et tegu on mitme liigiga – lendloomad paistsid suuruse, värvi ja füsioloogia poolest erinevat. Kuid DNA-analüüs näitas, et liike on tõepoolest kolm. Teised kaks said nimeks Petauroides minor ja Petauroides armillatus.