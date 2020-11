Tallinna loomaaeda tuli koos värske lumega uus jääkaru Rasputin 

Rasputini transport Yorkshire’ist Tallinnasse algas teisipäeva hommikul ning teekonna läbimiseks kulus koos vahepeatustega neli päeva. Tallinna loomaaia kollektsioonijuhi Tõnis Tasase sõnul ei olnud karu transpordikasti saamine kerge ülesanne. “Tegemist on ligi 500 kg kaaluva mürakaga, kellel on üsna ettevaatlik ja tundlik iseloom. Nüüd, kui karu on kohale jõudnud, anname talle esmalt aega uute olude ja inimestega harjumiseks. Kui karantiin on läbi ning veendume, et karu tervis on korras ja loom on kenasti kohanenud, saame järgmisena lasta Rasputini juba õuealale, kus ka külastajad teda näha saavad, lubab ta.