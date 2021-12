Mis saab vigastatud toonekurest, kes jäi rändest maha? Eesti Metsloomaühing otsib Viljandimaal kurele toitjat 

Metsloomaühing kirjutab, et Viljandimaal Supsi külas jalutab ringi üks rändest maha jäänud toonekurg, kelle aitamiseks vajatakse väga kohalike inimeste abi!



“Üks hea ja hooliv proua on valmis tema toidulaua katma, kuid vajame kurele niiöelda asendusema või -isa, kes käiks talle iga päev toitu viimas ja prooviks teda kinni nabida. Kure usaldust võites ja lastes linnul oma kohalolekuga harjuda, annab tema püüdmiseks suuremad võimalused ja sel viisil ei pea ta külma kannatades hääbuma ja ootama, et keegi teda märkaks,“ kirjutab ühing.