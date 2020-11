Järgmisel nädalal saab esitada 2021. aasta kalastuskaardi taotlusi  

Kalastajal tuleb enne uue taotluse esitamist veenduda, et eelnevate lubade püügiaruanded on esitatud.

Paberkandjal taotlusi saab Keskkonnaameti spetsialistidele otse üle anda vaid detsembrikuu esimesel päeval vahemikus kell 9–10 ameti kontoris. Paikades, kus kliente on rohkem, võetakse taotlusi vastu kontori parklas olevas autos. Hiljem saab täidetud taotlused jätta kontori postkasti või osta kalastuskaardi internetist aadressil pilet.ee. Teave selle kohta on ameti kodulehel ja kontorite välisustel.

„Taotlust paberkandjal meie kontori juures esitades palume kanda maski ja hoida teistega kahemeetrist distantsi. See on oluline, et hoida klientide ja töötajate tervist,“ ütles Keskkonnaameti klienditeeninduse juht Meelika Tamberg. „Kuna enamik kalastuskaarte antakse nüüd nädalaks, peaks neid jaguma rohkematele huvilistele.“