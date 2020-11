Uut harrastuskalastuses 2021: forellijõgedel ühepäevased kalastuskaardid, võrgulubasid siseveekogudes 10% vähem 

Suurima muudatusena antakse tulevaks aastaks kõik Läänemere nakkevõrkude kalastuskaardid senise kalendrinädala asemel vabalt valitud seitsme päeva kaupa. Lisaks vähendatakse kalavarude kaitseks sisevetel nakkevõrguga püüki 10% võrra.

„Kalendripõhiselt kalastuskaardilt paindlikule seitsmepäevasele kaardile üleminek on kalastajaile kahtlemata üks oodatumaid muudatusi,“ nentis keskkonnaminister Rain Epler. „Uuest aastast ei pea enam kalalemineku planeerimisel kinni olema konkreetsetes nädalapäevades ning üle nädalavahetuse kestva püügi puhul kahte eraldi kalastuskaarti ostma. Kui näiteks osta kaart neljapäeval, siis kehtib too järgmise neljapäevani.“

Ka ei pea uueks aastaks kalastuskaarte paaniliselt ette ostma hakkama, sest nende defitsiit enam ei ähvarda.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuusa sõnul on praktika näidanud, et merele võetakse kõige rohkem kalastuskaarte nakkevõrguga püügiks. „Sellest ajast alates, kui läksime üle nädalapõhistele kalastuskaartidele, jagub püügivõimalusi kõigile,“ tõdes ta. „Järgmine samm, seitsmepäevasele süsteemile üleminek annab kalastajatele lisapaindlikkust ning on ka rahaline võit.“

„Kalastuskaartide taotlemine järgmiseks aastaks algab küll 1. detsembril, kuid kutsume kalastajaid üles soetama kalastuskaart alles siis, kui kalale mineku aeg on tegelikult kätte jõudnud ja puhkuseplaanid paigas,“ märkis Tuus. „Merele nakkevõrgulube ette osta pole vajalik ega mõistlik.“

Seitsmepäevastele kaartidele üleminek ei puuduta väikesaarte kalastajaid ega Peipsi järvel nakkevõrguga püüdjaid: neile jäävad endiselt kehtima pikema perioodi kalastuskaardid.

Uue aasta üks oluline muudatus on ka see, et siseveekogudel (välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel) vähendatakse nakkevõrgu püügi võimalusi 10% võrra. Sellega annab kalavarudele võimaluse kasvada ning ühtlasi saavad rohkem püügiruumi need kalastajad, kes püüavad kala peamiselt õnge ja spinninguga.