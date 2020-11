Loomad VIDEO | Tallinna loomaaia talitaja unustas harja šimpansi aedikusse ja juhtuma hakkas midagi erakordset Ohtuleht.ee , täna 15:31 Jaga: M

Foto: Arno Saar

Tuleb välja, et Tallinna loomaaia šimpans on suur korraarmastaja. Või tahab ta lihtsalt teada saada, miks see inimene pidevalt sellise tokiga vehib ja proovib ise järele. Igal juhul on tegemist väga hoolsa loomaga, kes peseb ära nii nurgatagused kui aknad.