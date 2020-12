Austraalias püüti enam kui 80aastane kala 

Uuringut juhtinud Austraalia mereteaduse instituudi (AIMS) kalabioloog dr Brett Taylor ütles, et riffahven edestas eelmist rekordiomanikku kahe aastakümnega. "Siiani on madalatest troopilistest vetest leitud vanimad kalad olnud umbes 60 aastat vanad," ütles ta.

Dr Taylor ütles, et uuringud aitavad meil mõista, kuidas kliimamuutused mõjutavad kalade pikkust ja vanust. "Vaatleme kalu erinevatel laiuskraadidel ja erineva veetemperatuuriga, et paremini mõista, kuidas nad võivad reageerida, kui temperatuur on kõikjal soe," ütles ta.