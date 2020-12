MITTE AINULT SISALIKUD: ka alligaatorid suudavad saba tagasi kasvatada 

Meeskond ühendas arenenud pildistamismeetodid anatoomiliste uuringutega, et mõista alligaatorite uuesti kasvanud sabade keerukat struktuuri. Nad leidsid, et uute sabade keskne luustik koosnes kõhrest, mida ümbritses veresoonte ja närvidega põimitud sidekude. „Alligaatori teeb suuruse kõrval huvitavaks ka see, et taaskasvanud sabal on märke regeneratsioonist ja haavade paranemisest,“ sõnas uuringu üks juht Cindy Xu. Ta tõdes, et ehkki noorte alligaatorite taaskasvanud sabad on sarnased väiksemate sisalikele sabadele, on seal skeletilihaste asemel armitaoline sidekude.