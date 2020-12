USKUMATU PÄÄSTMISLUGU: mägraurgu kukkunud taksi otsiti kuus tundi 

Päästeamet otsis mägraurgu kadunud taksi taga kuus tundi. Foto: Päästeamet

Õhtulehega rääkinud koerakasvataja tõdes, et see oli erakordne, et päästemet koerale appi läks, kuna näiteks Lätis oleks see tema sõnul olnud ennekuulmatu. “Mägra urud on sügavad, neil on mitu korrust. Koera haukumist ei pruugigi sealt kosta, või paanikas ei oska kuulata. Tore, et meil päästjad appi läksid. Nad kartsid, et liiv võib variseda ja mis siis saab. Polnudki paremat varianti koera päästmiseks kui augu kaevamine,” tõdes ta.