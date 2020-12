Vabatahtlikud lõheliste kudevalvurid püstitasid uue osalusrekordi 

EKS Kalakaitsegrupi juht Jüri Nurk ütleb, et tänavune hooaeg oli näide sellest, kuidas vabatahtlikud kalakaitsjad panustavad iga aastaga suuremalt ja rohkem. „2019. aastal oli meil 3800 tundi ja sel aastal tehti lausa 1900 tundi sellest rohkem,“ nendib Nurk. „Kui kunagi sai alustatud tosina vabatahtlikuga, siis nüüdseks on kasvanud sellest asjast kuue aastaga 16 000 vabatahtlikku tundi. Nimekirjas on meil ca 400 vabatahtlikku, kellest tänavusel hooajal käis väljas ca 140, sealhulgas mõned riigikogulasedki. Sellist entusiasmi ja teotahet poleks osanud ette näha isegi parimas unenäos!“