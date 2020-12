Talvise kirbupüügi meistriklass II: õige püügivarustus toob edu kalavetel 

BALALAIKA. Klassikaline talipüügikomplekt.

Alustuseks piisab, kui osta endale 2‒4 taliõnge, näiteks 2 tavalist ja 2 balalaikat. Nendega katad kirbutamise ja talitonka püügil kõik vajadused ära.

KUIDAS NÄHA TALVEÕNGEL KALAVÕTTU? Selleks tuleb soetada oma taliõngele nooguti. Nooguteid on erinevast materjalist: pehmest plastist (näiteks lavsaan), vedrust, peenest metall-liistust jne. Soovitan lavsaanist nooguteid, kuna kasutan ka ise põhiliselt neid. Muust materjalist pole minu arsenalis pärast proovimist kasutust leidnud.

Nooguti tuleks valida ridvale selle järgi, millist kala soovitakse püüda, kuid paljud noogutid on ka universaalsed ning nendega saab püüda nii lepis- kui ka röövkala (ahvenat).

LAVSAANIST NOOGUTI. Põhiliselt kasutan lavsaannooguteid, mis on samas hinnaklassis nagu eelmised, kuid probleeme on nendega palju vähem. Külma ega roostet need ei karda. Ainuke asi, mis võib juhtuda, on murdekoht. Kui viskad taliritva liiga agaralt vastu jääd, võib nooguti kannatada.

Saadaval on ka teleskoopilised noogutid, st nende paine raadius muutub sõltuvalt väljatõmmatavast pikkusest. See annab võimaluse reguleerida nooguti jäikust vastavalt veekogu sügavusele ja kirptirgu raskusele. Soovitan kasutada just selliseid nooguteid.

Fikseeritud jäikuse ja pikkusega noogutid on parimad, kuid siis on vaja rohkem ritvu, et valmistada ette erinevat tüüpi ritvu erinevaks püügiks. Kui on viitsimist, võib kalal olles nooguti alati ära vahetada. Kuid üldjuhul käivad noogutid ja kirptirgud käsikäes.