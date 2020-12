Kalakaitse hooaeg ületas kõik ootused 

2019. aasta 3800-tunnine rekord sai pea poole võrra löödud. See teeb 20. oktoobrist 30. novembrini kestval hooajal ööpäevas umbes 138 vabatahtlikku tundi. Valvatud 5664 tundi jagunes 1888 vahetuseks. Üks valvekord on keskeltläbi kolmetunnine. Panus on võimas ja tegijad tublid.

Vabatahtlike aktiivne tegevus peegeldub ka tulemustes. Keskkonnainspektsioon (KKI) algatas tänavu kudeperioodil (tõsi, nemad arvestavad seda 1. septembrist 30. novembrini) 32 väärteomenetlust, mullu oli neid 26 ja 2018. aastal 25. Oleme kindlad, et tänavuse menetluste arvu suurenemise taga on paranenud järelevalve. Tänu koostööle vabatahtlikega on KKI tänavu alustanud 17 menetlust.

Eelnevast võib jääda kibe mulje, et röövpüüdjad tegutsevad endiselt aktiivselt ja jäävad tänu tugevale kudevalvele lihtsalt rohkem vahele. See pole päris nii – näiteks Keila jõel oli tänavune kudeaeg üsna rahulik. Mis teeb rõõmu, sest kudeaeg peabki kaladel olema rahulik ja pingevaba. Keila jõel on nüüdseks juba kuus aastat olnud kudeajal peal nii tugev valve, et röövpüüdjad on peaaegu loobunud üritamast. Usun, et juba mõne aasta pärast näeme sama ka Lääne- ja Ida-Virus, kus praegu käib jõgedel tõeline action. Röövikud vajavad aega, kogemaks, et röövpüük ei tasu ära ja risk vahele jääda on liiga suur.