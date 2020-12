Teadlased koostavad järvede sügavuskaarte 

Kas andmete analüüsil ja võrdlusel varasemate andmetega tuli ette ka üllatusi?

Ei saa öelda, et just üllatusi, kuid mõningad huvitavaid seiku küll. Näiteks on 1908. aastal von zur Mühlen mõõdistanud Rõuge Suurjäve maksimaalseks sügavuseks 41 meetrit. Kõik hilisemad mõõtmised, kaasa arvatud meie omad, on andnud sügavuseks üldteada 38 meetrit. Võib spekuleerida, et eelmise sajandi alguses saadud tulemus on tingitud metoodilisest erinevusest ja tõenäoliselt sisenes mõõteriist ka settesse või kaardistatigi meelega settepõhja. Metoodilistest eripäradest tulenev mõningane erinevus on täheldatav kõikide vanade ja tänapäevaste mõõtmistulemuste vahel.

Huvitava näitena võib välja tuua ka kalameeste seas tuntud Endla järve, kus juba 19. sajandi lõpus langetati järve veetaset, kuid eelmise sajandi keskel lasti see mõneks aastakümneks pea meeter alla. Selle tulemusena hakkas järve niigi madal lääneosa kinni kasvama ehk maastuma ja veetasemete taastamisele (erinevate etappidena 1970‒1996) vaatamata jätkub kinnikasvamise protsess jõudsalt siiani. Muide, meie välitööde ajal tõmbas Endla järvel parajasti kalastav mees välja umbes 7-kilose haugipurika (kui mälu ei peta, siis sellega seoses tervitused kirglikule kalamehele Roland „Kroku“ Rinkile).

Kuigi kohalik hoiatas meid Tõhela järves leiduvate lennukipommide eest (järv oli nõukaajal polügooniks ja paljud lõhkekehad jäid plahvatamata), läks meil õnneks ning me ei sõitnud mitte ühegi otsa. Muide, ka Endla järve olevat kasutatud sõjaliste õppuste sihtmärgina. Võib oletada, et nii mõnigi lõhkekeha kukkus järvepõhjas lasuva turba- ja järvelubjakihi sisse ning lebab seal siiani tervena.

Hea näide, miks on vaja järvi tänapäevaste vahenditega kaardistada, on Ähijärv. Ajalooliselt on selle kohta olemas legendaarse loodusteadlase Heinrich Roman Riikoja koostatud sügavuskaart aastast 1930. Selle kaardi põhjal on järv küll üsna keerulise iseloomuga, kuid tuvastatud olid vaid mõned madalikud. Välitööde käigus tuvastasime meie aga üle 20 madaliku ning lisaks sai täpsustatud järve sügavaim koht (6,3 meetrit), mis oli üsna kitsal alal kahe madaliku vahel. Ka kohalikud kalamehed tundsid huvi, kas seda kaarti oleks võimalik kunagi näha. Kuuldes, et kaart muutub kõigile avalikuks, arvati, et see on halb, kuna siis saavad kõik kalamehed Ähijärve osas targemaks.

TIIMI TEINE LIIGE. Tiit Vaasma on sama TLÜ ökoloogia keskuse teadur ja viib järvede mõõdistamisi läbi koos Egertiga.

Mida huvitavat sooviksid veel välja tuua?