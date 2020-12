Ott Aardamiga lapsepõlveradadel: uued haugirekordid ja kadunud angerjas 

„Enam kui kord juhtus, et avastasin end järve teisest otsast, kui proovini jäi vaid paarkümmend minutit,“ muigab lavastaja ja näitleja Ott Aardam Viljandi järvel veedetud ilusaid aegu meenutades.

Ott Aardam tõi äsja nukuteatris, uue nimega Eesti Noorsooteater, lavale enda kirjutatud etenduse „Jääpüük“.

Teades Oti pühendumust kalapüügile, võib olla kindel, et see lugu on saanud inspiratsiooni tema enda kogemustest. „Mõnes mõttes küll,“ nõustub Ott. „Väiksena tahtsin ka hirmsasti jääle kalale minna ja ajasin isale peale, et läheme. Kui siis ükskord läksime, ei tulnud püügist suurt midagi välja, sest hakkas külm ja kala ei võtnud. See jäigi toona mu ainsaks jääpüügiks.“ Hiljem käis Ott jääl kalal küll, eeskätt kolleegidega Ugala teatris töötamise päevil.