Mesilased peletavad vaenlasi roojaga 

Vapsikuliigil Vespa mandarinia on kombeks mesilaste juurde ründeretki korraldada, neil halastamatult pead otsast kaksata ning laibad oma võsukestele söögiks viia. New York Timesi teatel peletavad aga Vietnami mesilased vapsikuid eemale roojaga, asetades seda oma pesa sissekäigu juurde. „See, et mesilased kasutavad algse tööriistana rooja, kujutab endast intrigeerivat võimalust,“ kirjutab leht.