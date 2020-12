Koera diabeet ohustab ka omanikku 

Varasemad uurimused on näidanud, et ülekaalulisel omanikul kipub olema pontsakam lemmik – võimalik, et mõlemad liiguvad vähe ja kipuvad söögiga liialdama. Uppsala ülikooli teadlane Beatrice Kennedy tahtis aga teada, kas see ühine joon väljendub ka teist tüüpi suhkruhaiguse ohus.