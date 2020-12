Veider dinosaurus lõi teadlased pahviks 

Skeleti poolest on loom tüüpiline juuraajastu-eelne väike dinosaurus, kuid tema välimus on ainulaadne, kirjutab The Guardian. Peale karvalaadsetest struktuuridest kasuka oli loomal kaks isevärki moodustist, mis ilmselt koosnesid keratiinist – samast ainest, millest koosnevad meie küüned ja juuksed. „Veidraid dinosauruseid on küllaga, kuid see on neist täiesti erinev,“ kinnitas uurimisrühma juht David Martill Portsmouthi ülikoolist. Paleontoloogi sõnul pole varem ühelgi dinosaurusel selliseid õlgade küljest turritavaid lindisarnaseid asjandusi täheldatud – võimalik, et need aitasid isasloomal emaste tähelepanu köita.