Aasta rekordkala konkurss: võimas haug Emajõelt 

Tosina kilo piiri ületanud kala elab edasi ja teeb ehk järgmisel aastal tunduvalt kopsakamana õnnelikuks järgmise püüdja.

Eelmises ajakirjanumbris oletasime, et sooja sügise tõttu pole suur haug veel sööma hakanud. Nüüd on see aeg käes.

Meile on saatnud võimsa sügishaugi pildi Rainer Mahl, kes kirjutab sellest nii:

„Saadan teile pildi oma rekordkalast. Pilti võib ka jagada, ehk saab nii mõni innustust suurele kalale samuti C&R teha.

Püügi võib lühidalt kokku võtta vaid paari sõnaga – lihtsalt mega emotsioon!