Kalamehe teistmoodi jõulud ehk Proovime poke’t 

Eestist pärit valge kala külmutan mina isiklikult pärast fileerimist korraks läbi. Keegi kunagi soovitas, et kui kalas on mingi parasiidilaadne pahalane, pidavat ta pärast külmutamist ää koolema ega saa enam kurja teha. Ju nii on ... Igal juhul pane kala õhtul sügavkülma ja tõsta järgmisel hommikul külmikusse sulama. See on miinimumaeg, millest võiks kasu tõusta.