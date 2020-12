Kalateadlane Arvo Tuvikene: „Eesti kaladest on koha minu lemmik. Juba värske koha lõhn on väga hea.“ 

Haidest olen ma kokku puutunud suhteliselt väikestega, aga Sahhalini saare rannikul snorgeldades sattusin silm silma vastu suure mureeniga ja see ehmatas küll ära. Ma olin kohe veest väljas ja vist paar tundi mõtlesin, enne kui julgesin uuesti sukelduda.

Mureen ei ole mürgine, aga ta hammustab ka ikka mitu kuupsentimeetrit liha välja?

Otseselt surmavalt mürgine ta pole, aga lima ta hammastel võib põletikke tekitada küll.

Korra olen vee all näinud ka elektriangerjaid. Siis me ei julgenud küll enam sukelduda, filmisime neid kaldalt, kuigi ega nad nii väga kergekäeliselt inimesele laksu ära pane.

Krokodillimees Steve Irwin sai vist astelrailt surmava löögi.

Tema sai, jah, railt ogaga. Raidega on mul ka olnud kokkupuuteid, aga magevee omadega. Raid on ohtlikud, kuna neil on ogad, aga õnneks nad enamasti ei ründa, halb on see, kui sa neile otsa koperdad ja oga endale jalga astud. Raide ogad sisaldavad teatud mürke ja haavad paranevad raskelt, pool aastat võivad probleemid olla. Põhiline on, et kui sa raide kandis vette lähed, lohista jalgu järel – siis sa ajad raid eest ära ega astu neile peale. Kõige kindlam on minna seal kandis vette ujumiskingadega.