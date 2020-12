ARUSAAMATU JULMUS: Elva vallas astus koer püünisesse, millistega üks härra rebaseid püüab 

„Peagi selgus, et seal kandis elab üks härra, kes sellisel viisil rebaseid püüab. Meie tegime avalduse keskkonnaametile ja keskkonnainspektsioonile, kuna seesugused püünised on meil õnneks keelatud. Sellisel viisil ei tohi püüda ühtegi looma, püünis on äärmiselt julm ja piinarikas loomale,“ rõhutavad loomakaitsjad.