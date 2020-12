Mikroplast ohustab inimesi ka mereandide söömisel 

Kõige rohkem saastunud olid teadlaste hinnangul Aasia rannikult kogutud molluskid, mis viitab, et need alad on plastist tugevamalt reostunud.

Uuringu autor Evangelos Danopoulos Hulli Yorki meditsiinikoolist ütleb: „Keegi ei saa veel täielikult aru mikroplastide mõjust inimorganismile, kuid uuringute varasemad tõendid näitavad, et see on kahjulik. Kriitiline samm inimtoidule avaldatava täieliku mõju mõistmiseks on kõigepealt kindlaks teha, millises koguses inimene mikroplaste sööb. Alustuseks uurime, kui palju mereande ja kala süüakse ning mõõdame mikroplasti hulka nendes olendites.“