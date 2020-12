KURB! Uus-Meremaal suri paljusid lapsi inspireerinud haruldane valge sulestikuga kiivi 

Linnu surmast teatati talle pühendatud Facebooki lehe kaudu. „Suure kurbusega teatame oma kalli sõbra Manukura kaotusest. Teda hakatakse väga taga igatsema“ kirjutati sotsiaalmeedias. Lehe haldaja lisas, et ta suri pühapäeval rahumeelselt – metsavahtide ja veterinaartöötajate juuresolekul. Teadaolevalt oli linnu tervis viimastel nädalatel viljakusprobleemide tõttu halb ja talle tehti mitu õnnestunud operatsiooni. Sellest siiski kiivi elu päästmiseks ei piisanud. Talle avaldasid austust looduskaitsjad ja fännid. Mõned Manukura jälgijatest märkisid, et kiivi inspireeris neid rasketel aegadel.

Manukura oli esimene kolmest valge sulestikuga kiivist, kes koorusid samas keksuses 2011. ja 2012. aastatel. Esialgu arvati, et Manukura on isane, ent hiljem selgus, et tegu on hoopis emase linnuga – see lisas talle veelgi unikaalsust.