AASTA 2020 LOOMAUUDISED: karud linnas, lammas politseis 

Saatuse iroonia, et Eesti tänavuse aasta loom on just nahkhiir, keda peetakse praeguse pandeemia põhjuseks. Meie nahkhiireuurijad aga ütlevad, et nahkhiirte ja Covid-19 seost käsitletakse liialt lihtsustatult ning ekslik on arvamus, et nad kujutavad endast nakkusohtu.